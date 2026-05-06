卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、決勝トーナメントの戦いが行われており、連日熱戦が繰り広げられている。そうした中、6日に日本女子と決勝トーナメント2回戦を戦うのがルクセンブルク。強豪ブラジルを退けてベスト16入りを果たしたチームに、WTT公式が熱い視線を送っている。 ■世界10位の強豪ブラジルを撃破 5日に行われた決勝トーナメント1回戦で、