メイプル超合金のカズレーザーが、5月4日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）で語った私見が賛否を呼んでいる。「番組では、3日の憲法記念日にあわせ、東京都内で開かれた改憲派・護憲派それぞれの集会を特集。そのなかで、高市早苗首相が改憲派集会へ寄せたメッセージ動画も紹介されました。高市首相は『私たち政治家が国民のみなさまの付託に応えるためにおこなうべきなのは、決断のための議論です』としたうえで、憲法は時代