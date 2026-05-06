5日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズがチームスポンサーであるフジとの協働企画でフードドライブ活動を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 フジは、SDGs（持続可能な開発目標）に合致した様々な取り組みを行っており、事業者を対象にしたフードバンク事業や一般家庭を対象にしたフードドライブ事業も実施している。同社と岡山は、地域