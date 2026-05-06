元フジテレビでフリーの内田恭子アナウンサー(49)が5日、自身のインスタグラムを更新。大胆な私服姿を公開した。 【写真】後ろ姿からも美しいスタイルが分かります 「光が優しくなる夕暮れ時が好き」と投稿。背中の大きくパックリと開いたトップスとデニム姿で愛犬を抱え、夕暮れの日差しを浴びるショットを添えた。 フォロワーからは「私もそんなシルエットを醸し出す人になりたい」「美しい」「お綺