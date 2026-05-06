「朝から涙が出た」 【写真】 やさしさと温かさが伝わってくる実際の手紙と小袋 ラジオ体操の場で女の子から受け取った一通の手紙が、SNSで話題を呼んでいる。 地域のラジオ体操の集まりに通っていた投稿者は、ある朝、「中学生になるのでラジオ体操には行けなくなります。長い間ありがとうございました」と書かれた一通の手紙と小袋を手渡された。差し出したのは、これまで同じラジオ体操に通っていたひとり