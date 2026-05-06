GW（ゴールデンウイーク）の連休中に塩分が多い料理を多く食べ、体がむくんでしまった人は多いのではないでしょうか。その際は、カリウムを摂取するのがよいといわれていますが、むくみの改善のほかにどのようなメリットがあるのでしょうか。おすすめの食材や調理方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが塩分の排出を促す「カリウム」が豊富な食べ物です！汁物に調理