クロワデュノールの天皇賞・春制覇で勢いに乗る斉藤崇厩舎からセンツブラッドが参戦する。G3で2着が2回。斉藤崇師は「具合は良さそう。（横山）武史騎手も乗ったことがある（1勝クラス＝1着）ので改めて」と前走の小倉大賞典（14着）からの反転攻勢を期待する。ワンターン9Fは2走前2着の鳴尾記念と同じ設定。「適性がまだつかめていないので、ここでどんな競馬になるか」。試金石の一戦だ。