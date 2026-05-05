（台北中央社）台湾を訪問している自民党青年局長の平沼正二郎衆院議員は5日午後、北部・台北市の外交部（外務省）庁舎で記者会見し、「近年、国際環境が複雑化、緊迫化する中で、経済安全保障、食料安全保障、防災などの分野でより一層の連携の強化に日台で取り組むことが非常に重要だと改めて確認した」と語った。平沼氏は青年局の団長として、同局メンバーの高見康裕衆院議員、今井絵理子参院議員らと2日から6日までの日程で訪