ドル指数は小幅上昇＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇。アジア午後の９８．５７９を高値にロンドン序盤には９８．４０３まで低下するレンジを形成している。前日NY終値９８．３７４をやや上回る水準で推移している。 ドルインデックス＝98.46(+0.09+0.09%)