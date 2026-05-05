都市生活に寄り添う新しいファミリーカー像近年、自動車市場ではミニバンの人気が改めて高まりを見せています。かつてはファミリー向けというイメージが強かったこのカテゴリーですが、近年はラグジュアリー性や先進性を兼ね備えたモデルが増え、存在感を大きく変えつつあります。これまでミニバンの印象があまり強くなかったドイツメーカー勢においても、メルセデス・ベンツは新型「VLE」を投入し、新たな方向性を示していま