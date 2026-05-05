プロ野球・ヤクルトの奥川恭伸投手が今シーズン初勝利です。奥川の1学年後輩で星稜OBの内山壮真選手が攻守で先輩の初勝利を盛り立てました。4日東京ドームで行われた試合に先発したのは、かほく市出身で星稜高校OBヤクルトの奥川。奥川は初回から巨人打線につかまり、ランナーを背負います。しかし、ここは三振を奪いピンチを凌ぎます。3回ウラ、巨人の攻撃。同じく星稜OBの内山が素晴らしい反応を見せます。そして迎えた5回オモテ