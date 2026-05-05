3月28日の日経賞3着後、香港のチャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン芝2400メートル）を視野に入れ、調整を進めているローシャムパーク（牡7＝田中博、父ハービンジャー）の手綱を任されるヒュー・ボウマン（45）が意気込みを伝えた。5日、香港ジョッキークラブが公式サイトのニュースにボウマンの記事を掲載。「日本馬に乗るのはいつだってうれしいもの。凄く楽しみ。昨年12月に香港に来たときもいい競馬（香港C5着）