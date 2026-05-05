（台南中央社）南部・台南市の黄偉哲（こういてつ）市長は4日、熊本市で開催中の「台湾祭 in KUMAMOTO」を訪れ、台南のグルメや文化を紹介した。昨年12月には両市を結ぶ直行便が就航しており、産業分野での交流深化にも期待を寄せた。同イベントは先月24日、台南市とコラボレーションした「台南ランタン祭」として熊本市内の公園で始まり、10日まで開催されている。色鮮やかなランタンが飾られた会場では、台南の夜市を思わせるグ