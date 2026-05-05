歌手でタレントのDAIGO（48）が5日までにXを更新。3日に56歳で亡くなった東海テレビの情報番組「スイッチ！」で共演、お天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんを追悼した。DAIGOは「東海テレビのスイッチ！で気象予報士をされていた吉田ジョージさん。いつもスタジオに行くと、カメラ回ってない所でもうぃっしゅをしてくれたり本当に気さくで温かい素敵な方でした」と振り返り、「突