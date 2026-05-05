タレントの鈴木奈々（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。元モデルの義姉・沙織さんの姿を公開した。「お兄ちゃんのお嫁さんとお買い物」と報告。「スタイル良すぎる！モデル体型だね」と義姉の近影を披露し、「お兄ちゃんとは高校一年生の時に付き合って、結婚して22年です！今もラブラブだよん妹の私も嬉しいです」とつづった。「びっくり仰天だけど、21歳と13歳の子供がいます」と記した。沙織さんは、モデル