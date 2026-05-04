近年はSNSでの収益化やフリーランスでの活動が容易になったことから、趣味や特技を生かして収益化する人が増えています。しかし、趣味を仕事にすることにはさまざまな弊害もあると、カナダのウォータールー大学レクリエーション・レジャー研究学科で助教を務めるアリー・ベイリー氏が指摘しています。How to protect your hobbies in a culture that wants to exploit themhttps://theconversation.com/how-to-protect-your-hobbie