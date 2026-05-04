◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）日本ハムが終盤の逆転負けで連勝ならず。借金は３となり、５位に転落した。両軍無得点で迎えた７回、先頭の水野が左越え二塁打で出塁すると、五十幡が送って１死三塁。ここでマルティネスの代打カストロが、きっちり中犠飛を打ち上げ均衡を破った。先発の福島は力のある真っすぐを軸に、６回までは散発の３安打に抑える好投。７回１死二、三塁のピンチでは、真っ