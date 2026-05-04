スイフトスポーツをベースに生まれた「究極の一台」とはタジマモーターコーポレーションはスズキ「スイフトスポーツ」を土台にした「モンスタースポーツ スーパースイフト 2026」を2026年1月の「東京オートサロン2026」で世界初公開しています。同年3月末に開催された「JAFモータースポーツジャパン2026 in横浜」では”モンスター田嶋”によるドライブでデモランも実施。【画像】超カッコいい！ これがミッドシップで四駆の「