ゴールデンウィークは旅行やお出かけが楽しみではあるものの、長距離移動時に思わぬハプニングが起きることも……。◆窓の外を転がる黒い物体黒木豆華さん（仮名）が語るのは、母が高速道路で経験したトラブルだ。黒木さんの地元は田舎の雪国であり、GW期間中も高速道路がひどく混雑することはない。しかしその日、母は思いがけない形で足止めをくらうことになった。目的地は隣県。最寄りのインターから高速へ乗り、約1時間半走り