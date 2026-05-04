USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は4日、U-NEXTサッカーパック加入者向けに配信予定の5月11日（月）午前4時試合開始のラ・リーガ第35節のバルセロナ対レアル・マドリード戦において、M!LKの山中柔太朗さんをスペシャルゲストに迎えた特別ライブ配信を実施することを発表した。エル・クラシコと呼ばれるラ・リーガの大一番が5月11日（月）早朝に開催。引き分け以上でバルセロナの今季リ