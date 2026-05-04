【注目の人 直撃インタビュー】中道落選議員70人への「政治活動支援金」めぐりネットで大ブーイング小川淳也（中道改革連合代表）◇◇◇真冬の総選挙で大勝した高市首相は「国論を二分する政策」を推し進めている。内閣支持率は高水準だが、国会前デモは拡大。民意は受け皿を探している。中道改革連合の結党から100日あまり。立憲民主党と公明党の参院議員との合流機運はしぼんだように見えるが、どうするのか。独