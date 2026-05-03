NEWS・増田貴久がソロコンサート『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を開催中だ。4月10日の札幌公演を皮切りに5都市14公演を巡り、ツアーは5月23日の大阪公演まで続く。本稿では東京ガーデンシアターで開催された4月28日公演の模様をレポートする。ライブの内容に触れるため、ネタバレを避けたい方はご注意願いたい。 （関連：【すべてのライブ写真】増田貴久、ステージ上で見せる喜怒哀楽）