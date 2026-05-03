「煙がすごい」と通報があった現場＝３日午後２時１０分ごろ、川崎市川崎区駅前本町３日午後１時４５分ごろ、川崎市川崎区駅前本町の商業施設「川崎ＤＩＣＥ」で「煙がすごい」と１１９番通報があった。市消防局などによると、消防隊と救急隊計１０隊が出動し、状況を確認している。けが人は確認されていない。