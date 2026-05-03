陸上の静岡国際は3日、静岡県袋井市の静岡スタジアムで行われ、男子800メートル決勝（タイムレース）で落合晃（駒大）が自身の日本記録を0秒90更新する1分43秒90で優勝した。19歳の落合は滋賀学園高時代の2024年に全国高校総体で1分44秒80の日本記録を樹立。駒大に進学した昨年は世界選手権東京大会に出場した。