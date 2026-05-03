タレントか上沼恵美子（71）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。話題のドラマについて語った。この日は、Netflixで独占配信中のオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」の話題に。日本一有名な占い師とも言われた故細木数子さんの生涯を描き、戸田恵梨香が主演。主人公の光と影を描く衝撃の内容は「事実に基づくフィクション」とされている。ドラマを全話すでに見終えたという上沼は、細