世界一の陶石の産地、熊本県の天草西海岸一帯では毎年恒例の春の窯元めぐりが開かれています。 「天草西海岸 春の窯元めぐり」は天草陶石を使った新作の披露の場として天草市と苓北町の7つの窯元が大型連休に合わせて開いています。 天草市天草町にある高浜焼寿芳窯の窯元では天草陶石の白磁に黒を組み合わせた新作の茶碗やカップなどが販売されています。 「天草西海岸 春の窯元めぐり」は今月6日までです。