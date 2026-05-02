今月5日のこどもの日を前に大分県国東市で2日、健やかな成長を願う端午の節句の体験イベントが開かれました。 このイベントはゴールデンウイークに合わせて国東市の歴史体験学習館弥生のムラが開催しました。会場では子どもたちの健やかな成長を願って赤ちゃんの「泣き相撲」大会が開かれました。 また端午の節句を前に実際に身につけることができる鎧やかぶと、こいのぼりなどを作る体験教室も企画されました。（参