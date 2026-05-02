世界には局地的な流行がたくさんあるが、スリランカのコロンボで観光客に人気のトレンドを発見したのでご紹介。コロンボのアルトゥカデと呼ばれる屋台街で話題になっている、カラフルなソーダを一気に飲み干す「ワンショットチャレンジ」。イチゴやレモンなどフレーバー付きソーダがグラスに注がれた後、店員からマサラミックスなどの特製スパイスが入ったショットグラスが投入され、激しく泡立つドリンクを溢さないよう一気に飲み