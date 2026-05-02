出版業界が一丸となって行う読書推進キャンペーン「BOOK MEETS NEXT 2026」の記者発表会が開催され、2026年度企画の概要説明が行われた。【写真】あの『もったいないばあさん』作者も登場！今年のタイムテーブルは？「BOOK MEETS NEXT」は「本との新しい出会い、はじまる」をスローガンとして2022年にスタートし、その規模は年々拡大。昨年は約3000の書店が参加し、全国9つの地域で書店と地域が連動したイベントも開催された。