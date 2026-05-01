「ロッテ０−１０西武」（１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは大量１０失点、完封負けで連勝は３で止まり、楽天とともに再び最下位となる５位に転落した。先発広池は初回にネビンに適時二塁打を許し、三回には再びネビンに１号ソロを浴びるなど、４回９安打４失点。２番手東妻が２回７安打５失点と厳しい結果に。西武打線に計２０安打を許した。打線は育成から支配下契約を勝ち取ったばかりの西武先発の佐藤爽に７回無