大阪府警本部大阪府和泉市の集合住宅で4月、住人の母親（76）と娘（41）が殺害された事件で、府警は1日、娘への殺人容疑で堺市堺区、無職杉平輝幸容疑者（51）を逮捕した。府警によると娘の元交際相手とみられ「持ってきた包丁で刺して殺した」と容疑を認めている。府警によると、容疑者は逮捕前の任意聴取で母親の殺害もほのめかしており、関連を調べる。逮捕容疑は4月8日午前、和泉市の集合住宅一室で、住人の社会福祉士村