マーケティングテクノロジー全般の事業を展開する「フリークアウト・ホールディングス」は1日、アスリートのマネジメント事業などを手掛ける「UDNSPORTS」の一部株式を取得し、連結子会社化すると発表した。今回のグループ化に基づき、フリークアウトを中心としたフリークアウト・グループ各社は共同でアスリート価値最大化プロジェクトを始動させる。UDNSPORTS社はサッカー界からC大阪のMF香川真司を筆頭に鹿島のMF柴崎岳