宮島サービスエリアで人気ゲーム「ピクミン」をテーマにした特設ショップがリニューアルオープンしました。 リニューアルオープンしたのはＮＥＸＣＯ西日本と任天堂がコラボしたピクミンテラスです。 宮島サービスエリア限定のアクリルスタンドやキーホルダーなど３００点以上が並びます。 今回のリニューアルではゲームの体験やピクミンを探し写