気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」。ゴールデンウィークでしばらく留守にする人も多いと思いますが、今、住宅を狙った窃盗被害が相次いでいます。埼玉・行田市では16件が被害に遭ったほか、さいたま市でも住宅に忍び込み現金を盗んだとして男が逮捕される事件などがありました。山粼夕貴キャスター：怖いですよね。2日から連休で家を空ける人もいるでしょうから、改めて気を付けたいですよね。安宅晃