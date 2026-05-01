様々な動物たちとのふれあいを楽しめるイベントが横手市の秋田ふるさと村で開かれています。会場は大型連休の親子連れや帰省客でにぎわっています。来場者「トモちゃん？」オウム「トモちゃん」来場者「上手～」人の声を真似るように鳴くオウムに。男の子が首に巻いているのはヘビです。横手市の秋田ふるさと村で開かれている大型連休の恒例イベント、「めっちゃかわいい動物ランド」親子「これ何だっけ？ヒツジ～。そ