様々な動物たちとのふれあいを楽しめるイベントが横手市の秋田ふるさと村で開かれています。



会場は大型連休の親子連れや帰省客でにぎわっています。



来場者

「トモちゃん？」

オウム

「トモちゃん」

来場者

「上手～」



人の声を真似るように鳴くオウムに。



男の子が首に巻いているのはヘビです。



横手市の秋田ふるさと村で開かれている大型連休の恒例イベント、「めっちゃかわいい動物ランド」





親子「これ何だっけ？ヒツジ～。そうヒツジさん～。」モフモフの毛のヒツジ！女の子「この子がね大きくてかわいいー」会場には身近なイヌやネコのほか、ミニブタやヒヨコなど25種類の動物が集まりました。女の子「ピヨピヨ、かわいいー！かわいいね～」エサやり体験などを通して、様々な動物とふれあうことができる大型連休の恒例イベント。今年も親子連れや帰省客などでにぎわっています。エサやり成功「やったー！やったー！」」カメレオン探す「カメレオン、カメレオンここにもいるそこにもいるそこの葉っぱの上」カメレオン触る「しっぽが長い。長いよね、クルクルなるよ」男の子とヘビ「危ねー大丈夫かまないよ。かまない？ペロペロするだけ？ペロペロするだけ？」ヘビと写真「ハイチーズ、パシャ」東京から「楽しかった」山形から「おもしろいです」盛岡から「じーじとばーばの家に遊びに来ました」「最高の思い出になりそうです」愛くるしい動物たちとふれあえる「めっちゃかわいい動物ランド」は、横手市の秋田ふるさと村で来週水曜日まで開かれています。※5月1日午後6時15分のABS news every.でお伝えします