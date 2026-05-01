ＡＲＥホールディングスは１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６８００億円（前期比１９．３％増）、最終利益予想は２９０億円（同１９．０％増）とした。主力の貴金属リサイクル事業でＡＩデータセンターの需要が拡大する電子分野、坂東工場の本格稼働に伴い採算性・競争力が向上する触媒分野を中心に成長を見込む。年間配当予想