◎経済統計・イベントなど ◇５月４日 １０：３０豪・住宅建設許可件数 １６：５０仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １６：５５独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：００ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２３：００米・製造業新規受注 ※みどりの日の祝日で日本市場は休場 ※イギリス，中国市場が休場 ◇５月５日 １３：３０豪・豪中央銀行が政策金