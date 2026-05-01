鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは、現地４月30日にカンファレンスリーグ（ECL）準決勝第１レグでシャフタールと敵地で対戦。３−１で快勝した。鎌田はこの試合に先発。１−１で迎えた58分には鮮やかなハーフボレーシュートで勝ち越し弾を奪ってみせる。ゴール後には歓喜のランから、きれいな“膝スラ”のセレブレーション。同僚のマクソンス・ラクロワも日本代表MFと同様のアクション。クラブの公式Xが「これ、これ、こ