◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が６回無安打無失点、１０奪三振と快投した。５四球を与えながらも本塁を踏ませず、６回９２球で降板。「自由に出塁を許してしまうような状況をつくった。安打はなかったとはいえ、少しけちがつく内容だった」と“ノーノー”にも自己評価は厳しかった。３回までパーフェクト。だが６回から制球が乱れ始め、３四球で２