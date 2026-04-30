VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の加賀美ハヤト・剣持刀也・不破湊・甲斐田晴によるROF-MAOが、新曲「FLIPPER」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。「FLIPPER」は、シンガーソングライター・秦 基博による楽曲提供。“誰もが特別なんだよ”というメッセージを込めたミディアムバラードで、ROF-MAOらしい言葉でそっと寄り添い、未来に希望を持って進めるように背中を押す一曲になっ