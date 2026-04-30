◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１０阪神（３０日・神宮）球場が騒然とした。８回１死。ヤクルト・木沢がこの日３安打の岡城に死球を与えると、阪神・藤川監督が険しい表情でベンチ前へ。一度は退いたが、次打者・森下の打席で木沢がカウント３―１から投じた球が森下の頭上を越えると、藤川監督らコーチ陣が本塁付近へ歩を進めた。投手交代を告げに一塁側ベンチを出たヤクルト・池山監督は帽子を取って謝罪のポーズを取り、