セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』スーパーラージぬいぐるみ仰向けポーズを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』スーパーラージぬいぐるみ仰向けポーズ 登場時期：2026年4月17日より順次サイズ：全長約30×50×25cm種類：全1種類（プー）投入店舗：全国のゲームセンタ