2026年4月28日に確認されたブッポウソウ提供：日本野鳥の会 岡山県支部 日本野鳥の会 岡山県支部は、2026年4月28日、ブッポウソウの岡山への飛来を確認しました。野鳥の会としては、今シーズンの初確認です。 会によりますと、この日は、吉備中央町で2羽確認されました。1羽は木のてっぺん近くの枝に、もう1羽は電線に止まっていたということです。 会の記録では、ブッポウソウの初認日は、2025年・2024年