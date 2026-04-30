金融庁は３０日、読売株価指数（読売３３３）に連動する投資信託の３本をＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の「つみたて投資枠」の対象商品に追加した。３本とも同日から購入が可能になり、個人投資家にとってはつみたて投資枠を使った長期の資産形成の選択肢が広がる。同日、同庁のサイト「つみたて投資枠対象商品」の中に、三菱ＵＦＪアセットマネジメント（ＡＭ）の「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ国内株式（読売３３３）」、アセ