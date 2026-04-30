日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演し、モデル、アパレルブランドのプロデュースなどでも活躍するモデル・亜希が３０日、自身のＳＮＳに、元夫・清原和博氏との笑顔の２ショットを投稿した。亜希は２０１４年９月に清原氏と離婚。昨年、慶応大を卒業した長男（２３）、兄と同じく慶応大野球部で活躍する次男（２０）をシングルマザーとして育てた。近年は家族４人で食事や誕生会をする姿がＳＮＳで公開され、反響を呼んでい