◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月30日東京ドーム）巨人はダルベック内野手がベンチ入りから外れ、4番にはキャベッジ外野手が入った。外国人枠の影響があるとみられる。この日の先発はウィットリー投手。ベンチ入りできる外国人は4人のため、マルティネス、ルシアーノの両右腕とキャベッジが入ったため、ダルベックが外れる形となった。ルシアーノは29日の広島戦でコンディション不良の大勢に代わって8回に登板し、1回