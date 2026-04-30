「フライトが突然キャンセルに」。イラン情勢を受け、中国でも大型連休に異変が起きています。記者「連休中の中国では例年、多くの人が海外で過ごしますが、今、国際便が数多く減便となっているということです」北京市内の国際空港。5月1日から5日までの中国の「労働節」に伴う大型連休を前に、利用客で賑わっていました。ところが、今年は例年との違いも。フライト管理アプリによりますと、連休中の国際便の欠航率は去年より3.8ポ