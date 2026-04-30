女優の奥山かずさが、洗練コーデを披露した。３０日に自身のインスタグラムを更新し「４．２８ラブストック配信ありがとうございました」とつづり、その衣装をアップ。ネイビーのオールインワンで、胸元のギャザーがガーリーだ。ヒールを合わせてスラリと着こなし、目鼻立ちくっきりの美人顔を見せた。奥山は２０２３年２月に結婚を発表。相手はテレビ朝日の武隈光希アナウンサーで、奥山は同年８月に第１子を出産した。