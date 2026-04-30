日本株市場は、グロース主導からバリュー（割安）株への回帰を経て、「企業の稼ぐ力」を厳密に選別するフェーズへと移行した。【こちらも】家計の「構造改革」が促す投資余力の最大化固定費削減が生む生涯収支へのインパクト新NISA制度の開始から2年余りが経過し、個人投資家による長期保有が定着する中、かつての「万年割安株」の多くが適正評価を得た。現在の市場環境において投資家に求められるのは、単なる指標の低さで